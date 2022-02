Apple riceve cinque multe da €5 milioni dall'antitrust olandese, ma non le paga

Un ente antitrust olandese ha dato cinque multe da 5 milioni di euro l'una ad Apple, una a settimana per cinque settimane, per un ritardo in una modifica del sistema di pagamento interno all'App Store. Apple, però, non sta pagando.

Il tutto segue un'investigazione del "The Netherlands Authority for Consumers and Markers (ACM)" legata ai metodi di pagamento usati all'interno di alcune app di incontri usate in Olanda. A dicembre 2021, ACM ha sancito che le regole anti-competitive sulle opzioni delle transazioni avevano un effetto sugli utenti dei device Apple e ha ordinato alla compagnia di Cupertino di implementare una serie di cambiamenti entro il 15 gennaio 2022.

Apple ha però mancato la data e ha quindi ricevuto una multa da 5 milioni di euro ogni settimana da allora. Secondo quanto riportato, però, nessuna di queste multe è stata pagata. "Abbiamo chiaramente spiegato ad Apple come può risolvere. Ad oggi, però, hanno rifiutato di proporre qualsiasi tipo di idea seria", afferma un portavoce dell'ACM.

La gestione dei sistemi di pagamento dell'App Store è un argomento caldo da tempo e molte nazioni stanno imponendo sempre più regole.