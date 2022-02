Horizon Forbidden West omaggia God of War con alcuni simpatici easter egg

Horizon Forbidden West nasconde al suo interno dei simpatici omaggi a God of War attraverso vari easter egg trovati all'interno dell'ampio mondo esplorabile nella nuova esclusiva PS5 e PS4, che dimostra come Guerrilla Games abbia voluto salutare in qualche modo i colleghi di Santa Monica.

La questione, nonostante non abbia nulla a che fare con elementi della storia o della progressione nel gioco, potrebbe rappresentare in qualche modo uno spoiler , dunque avvertiamo qui coloro che non vogliono avere anticipazioni, raccomandando di non proseguire con la lettura.

Come riportato da vari utenti che hanno scoperto i particolari, all'interno dell'ambientazione di Horizon Forbidden West si trovano in verità vari riferimenti a God of War, che arrivano fino alla scoperta di una baita che sembra in tutto e per tutto quella di Kratos nell'ultimo capitolo della serie.

Questa si trova al termine di un percorso disseminato di vari riferimenti: prima si trovano due statue rappresentanti Book e Sindri nel corso dei viaggi di Aloy, poi è possibile raggiungere un Totem della Guerra, che rappresenta proprio Kratos, oltre a un Totem della Gioventù nella forma di Atreus.

Horizon Forbidden West: la baita di Kratos

Dopo aver trovati questi vari riferimenti, si ottengono due ricompense che hanno sempre a che fare con God of War: un face paint che consente di truccarsi come Kratos e un percorso che porta fino a una capanna che ricorda decisamente quella del protagonista di God of War nel suo gioco, la quale non è esplorabile ma può rappresentare un soggetto ideale per una bella foto.