Apple iPhone 14 Plus da 128 GB si trova ora al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Se siete in cerca di un nuovo smartphone Apple, Amazon ha ora una promozione per voi: è in offerta al -29% rispetto al prezzo consigliato un Apple iPhone 14 Plus da 128 GB. Parliamo di 280€ di risparmio. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 979€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. La promozione è valida per il colore nero e quello bianco. Questo modello è disponibile anche in altri colori, ma sono in vendita a 729€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.