Apple iPhone 14: preordine Amazon disponibile per tutti i modelli e colori, vediamo i prezzi

Tramite Amazon è possibile fare il preordine dei vari modelli di Apple iPhone 14 da poco annunciati da Apple. Vediamo i vari modelli.

Iniziamo con l'Apple iPhone 14, nei tre tagli di memoria disponibili. Tramite Amazon, potete poi scegliere il colore che preferite. Saranno disponibili dal 16 settembre 2022. Apple iPhone 14 Pro, in quattro tagli di memoria. Sarà disponibile dal 16 settembre 2022. Passiamo ora a iPhone 14 Plus, sempre in tre tagli di memoria e vari colori. Saranno disponibili dal 7 ottobre 2022. Infine, ecco l'Apple iPhone 14 Pro Max, disponibile dal 16 settembre 2022. Vi ricordiamo che ogni ordine è un preordine a prezzo minimo garantito: nel caso vengano applicate promozioni o sconti prima dell'uscita, il vostro ordine vi garantirà il prezzo più basso apparso su Amazon fino alla spedizione.

