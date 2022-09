Un'altra settimana è passata e siamo finalmente arrivati al weekend. Per chi lavora o studia questo è il momento migliore per staccare la spina, rilassarsi e immergersi a capofitto in mondi virtuali fantastici. E dunque, visto che siamo degli inguaribili impiccioni, vi poniamo la classica domanda di rito: cosa giocherete questo weekend del 10 settembre 2022?

La novità principale della settimana è stata Splatoon 3. Lo "splattatutto" multiplayer per Nintendo Switch torna con un nuovo capitolo piuttosto solido, che introduce tante migliorie alla sua formula, senza però stravolgerla. Per certi versi l'approccio del team di sviluppo è stato anche forse un po' troppo prudente e manca quel salto di qualità che avrebbe permesso al gioco di lasciare il segno. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Splatoon 3.

Gli amanti del basket invece probabilmente in questi giorni saranno impegnati con NBA 2K23. Tra le novità della nuova edizione troviamo la modalità Jordan Challenge, con cui rivivere i momenti più iconici della carriera di Michael Jordan. Ritornano anche le Stagioni, con nuove ricompense, musica e sfide per i giocatori che possono competere e vincere.

Meno entusiasmante il lancio di Steelrising. L'action souls-like di Spiders e Nacon ambientato in una Rivoluzione Francese alternativa fatta di automi all'atto pratico si è dimostrato un gioco al di sotto delle aspettative a causa di un combat system legnoso e un level design non particolarmente ispirato, come spiegato nella nostra recensione.

Questa settimana abbiamo visto anche il ritorno dell'action open world Biomutant, con una versione next-gen realizzata ad hoc per PS5 e Xbox Series X|S e il lancio di Yu-Gi-Oh! Cross Duel, nuova iterazione del gioco di carte di Konami caratterizzato da regole speciali in cui 4 giocatori duellano contemporaneamente. Se volete saperne di più ecco la nostra anteprima.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.