Apple iPhone 9, altri riferimenti allo smartphone economico spuntano online

Spuntati online dei nuovi riferimenti all'iPhone 9, lo smartphone economico di Apple ancora non annunciato ufficialmente, ma su cui girano molte indiscrezioni ormai da mesi. Più precisamente, il nome iPhone 9 è spuntato in ben due siti online.

Il primo è JD.com, dove è appara una pagina dedicata al prodotto. Da notare che l'iPhone 9 viene citato nel titolo, mentre per il resto vengono riportate soltanto informazioni segnaposto, foto comprese. Quindi nessuna specifica tecnica o altro.

Il secondo sito è Verizon, dove iPhone 9 è stato inserito nell'elenco dei telefoni per il trade-in. Anche in questo caso mancano completamente specifiche e dettagli.

Coe già detto, iPhone 9 non è stato ancora presentato, ma molti lo danno per annunciato a breve. Secondo alcune voci dovrebbe riprendere il nome del precedente smartphone economico di Apple, l'iPhone SE, come svelato da alcuni gadget acquistabili online.