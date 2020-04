Overwatch, giocatori professionisti multati per aver parlato di "pi**lli enormi" in chat

Blizzard ha multato i giocatori professionisti di Overwatch Jung-won "Lastro" Mun dei Los Angeles Valiant e Dong-jun 'Rascal' Kim dei San Francisco Shock per aver parlato di "piselli enormi" nella chat pubblica di Twitch, durante un match della Overwatch League.

Lantro ha iniziato scrivendo "sesso" in chat, quindi ha scritto "pisello enorme". Il suo compagno di squadra Matthew 'super' DeLisi gli ha fatto notare che tutti potevano leggere ciò che aveva scritto, ma questo non ha frenato Rascal dal rispondere a sua volta a colpi di "piselli enormi" e dei simboli che facevano chiaramente allusione al sesso. Super li ha quindi fermati, ma troppo tardi, perché @PharaohOW aveva già catturato le immagini della chat, pubblicandole su Twitter.

Entrambi sono quindi stati multati e dovranno pagare 1.000 dollari per "conversazione inappropriata durante un match della lega". Lastro ha provato a giustificarsi dicendo di credere che la chat fosse privata, ma non c'è stato niente da fare.

Per il resto vi ricordiamo che Overwatch è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Swtich.