Final Fantasy 7 Remake, giocatori regalano copie a chi non può permettersele a causa del coronavirus

Alcuni utenti Reddit si sono coalizzati per regalare copie di Final Fantasy 7 Remake a quelli che non possono permettersi di acquistare il gioco, per colpa della crisi causata dal diffondersi della pandemia di coronavirus.

I generosi utenti sono dieci in totale e hanno aperto un thread dedicato a quello che sembra essere una specie di concorso. La generosità quindi non colpirà tutti, perché i fortunati saranno scelti a caso tra chi avrà postato la sua storia legata al lockdown per coronavirus nei commenti. Ovviamente non devono essere storie inventate, anche se non è chiaro come saranno distinti i veri bisognosi dai furbetti che proveranno ad approfittarsi della situazione.

Non c'è da specificare che anche se sono in dieci, non possono regalare copie di Final Fantasy 7 Remake a chiunque ne faccia richiesta, a meno che non siano dei nababbi.

Final Fantasy 7 Remake sarà donato all'account PSN dei selezionati usando Paypal, oppure sarà data loro una carta regalo del PlayStation Store per acquistarlo direttamente.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile dal 10 aprile 2020 per PS4. Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake. Se volete conoscere che voti ha preso dalla stampa internazionale, leggete invece la notizia dedicata.