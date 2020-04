Inside Xbox annunciato per domani, si parlerà di Xbox Games Pass, Grounded e Gears Tactics

Larry "Major Nelson" Hryb ha annunciato su Twitter che domani alle ore 23:00 ci sarà un nuovo Inside Xbox in cui si parlerà di Xbox Game Pass, Grounded, Gear Tactics e di molti altri argomenti. Si parlerà anche di novità relative a Sea of Thieves, il gioco di Rare, il cui supporto potrebbe continuare.

Il post di annuncio specifica che non ci saranno nuove informazioni relative a Xbox Series X, ma che verranno commentati i dettagli tecnici già forniti con Jason Ronald, il Director of Program Management della console.

Il piatto forte della puntata dovrebbe essere il gameplay di Grounded, l'atteso survival di Obsidian Interactive, che sarà commentato dagli sviluppatori stessi. Il nuovo Inside Xbox potrà essere seguito su Mixer, Twitch, YouTube, Facebook e Twitter. Da notare che tutti i partecipanti staranno a casa loro per via del lockdown.

Multiplayer.it seguirà l'evento in diretta, commentando tutti gli annunci e i nuovi dettagli.

