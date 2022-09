Apple Watch SE e Ultra annunciati insieme a Series 8

Altre novità dalla conferenza Apple di oggi sono i nuovi modelli di smartwatch che vanno ad affiancare Apple Watch Series 8, ovvero Apple Watch SE e Apple Watch Ultra, che si pongono praticamente ai lati opposti dello spettro di offerte su questo fronte.

Apple Watch SE è la nuova versione di smartwatch Apple "economica", che si presenta con un prezzo ridotto a fronte di alcune caratteristiche in meno rispetto alla versione standard. Tuttavia, i tagli applicati non sembrano essere particolarmente incisivi, cosa che potrebbe rendere questo dispositivo particolarmente appetibile per una grande quantità di persone.

l'Apple Watch SE di seconda generazione si presenta dotato di chip S8 e, peraltro, anche degli stessi sensori di Apple Watch Series 8 per la rilevazione degli incidenti.

Apple Watch SE

Oltre a questo, il nuovo Apple Watch SE è in grado di effettuare il monitoraggio del sonno e del battito cardiaco, con rilevazione AFib e notifiche sullo stato del battito cardiaco, oltre ad avere un display più ampio del 30% rispetto alla versione precedente.

Apple Watch Ultra è invece la soluzione smartwatch dedicata a coloro che si dedicano a sport e situazioni estreme: un vero e proprio "rugged watch" in grado di resistere alle condizioni più difficili in termini climatici e atmosferici.

Apple Watch Series 8, SE e Ultra

Dotato di una nuova cassa in titanio di classe aerospaziale da 49mm, Apple Watch Ultra ha un design leggermente diverso dagli altri, più spesso e molto più resistente, con tasti progettati per essere utilizzati con i guanti e un nuovo tasto "azione" che può essere configurato dall'utente.

60 ore di batteria e un display avanzato, oltre a caratteristiche come wayfinder, altimetro, bussola, modalità notturna e altro, impermeabilità estesa e software specializzato per la rilevazione di dati ad alta quota o sott'acqua.

Il prezzo di Apple Watch SE in USA è 249 e 299 dollari, mentre Apple Watch Ultra va per i 799 dollari, dunque si tratta di due proposte alternative al centrale Apple Watch Series 8 che si pone in mezzo tra le due offerte anche come prezzo.