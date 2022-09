Apple Watch Series 8 presentata ufficialmente, monitora l'ovulazione

In occasione dell'evento di presentazione di Apple, è stata svelata la Apple Watch Series 8, più facile da leggere e con funzioni avanzate, in particolare quelle dedicate all'ovulazione. Come i modelli precedenti è resistente all'acqua, alla polvere e alle rotture.

La nuova Apple Watch Series 8

Il nuovo modello ha tutti i sensori più importanti: ECG, misuratore del ritmo cardiaco, con notifiche in caso di irregolarità, e misuratore dell'ossigenazione del sangue.

Aggiunti dei termometri, pensati per il benessere delle donne. Migliorate le funzioni del tracciamento del ciclo, con l'aggiunta di alcune novità come il controllo dell'ovulazione, che invia resoconti con le stime sulle future ovulazioni, grazie ai termometri inseriti nell'orologio.

In questo modo sarà possibile sapere con maggiore precisione quando è prevista l'ovulazione, così da poter pianificare meglio i rapporti.

Da notare che i dati relativi al ciclo saranno criptati e potranno essere letti solo sul proprio dispositivo.

Parlando di altre funzioni, ne è stata introdotta una dedicata agli incidenti d'auto, che consente all'orologio di capire se si è rimasti coinvolti e, nel caso, chiamare i servizi di emergenza e i contatti di riferimento automaticamente, fornendo le informazioni essenziali come la posizione.

Per il resto, la durata della batteria dei modelli della Series 8 arriva a 18 ore a pieno utilizzo e fino a 36 ore a utilizzo ridotto, con la nuova Low-Power Mode, ora viene supportato il roaming internazionale di più di trenta operatori in tutto il mondo.

Gli Apple Watch Series 8 saranno in alluminio nelle colorazioni Midnight, Starlight, Silver e Product(Rosso) e in acciaio inossidabile nelle colorazioni Silver, Gold eGraphite.

I prezzi USA degli Apple Watch Series 8 sono di 399$ per la versione con GPS e di 499$ per la versione GPS + cellular.