Arc, i driver 31.0.101.4885 migliorano le prestazioni fino al 119% in 20 giochi

Intel ha pubblicato dei nuovi driver per le GPU da gioco Arc , i 31.0.101.4885, affermando che migliorano le prestazioni di venti giochi DirectX 11 e DirectX 12 fino al 119%. Il gioco che più beneficia dei nuovi driver è Deus Ex: Human Revolution a 1080p a impostazioni High, che ottiene il massimo del risultato. Comunque anche gli altri titoli vanno molto meglio che con i vecchi driver.

Tutti i giochi migliorati

Anche The Last of Us Parte 1 è migliorato

Call of Duty: Modern Warfare in DX11 guardagna il 90% a 1080p Extra, mentre Call of Duty: Black Ops 3, sempre con DX11, guadagna l'88% a 1080p High. Age of Empires 2: Definitive Edition guardagna il 42% a 1080p Ultra. Vediamo l'elenco completo dei giochi e i relativi boost:

Forza Motorsport (DX12) - Aumento del 19% a 1440p Alta

- Aumento del 19% a 1440p Alta Resident Evil 4 (DXR) - Aumento del 27% a 1080p Ray Tracing Alto

- Aumento del 27% a 1080p Ray Tracing Alto The Last of Us Part 1 (DX12) - Aumento del 12% a 1080p Ultra

- Aumento del 12% a 1080p Ultra War Thunder (DX11) - Aumento del 9% a 1080p Máximo

- Aumento del 9% a 1080p Máximo Payday 3 (DX11) - Aumento del 37% a 1080p Ultra

- Aumento del 37% a 1080p Ultra Naraka: Bladepoint (DX11) - Aumento del 5% a 1080p Máximo

- Aumento del 5% a 1080p Máximo Tom Clancy's Rainbow Six Siege (DX11) - Aumento del 32% a 1080p Ultra

- Aumento del 32% a 1080p Ultra Final Fantasy XIV Online (DX11) - Aumento del 7% a 1080p Ultra

- Aumento del 7% a 1080p Ultra Age of Empires 2: Definitive Edition (DX11) - Aumento del 42% a 1080p Ultra

- Aumento del 42% a 1080p Ultra Call of Duty: Black Ops 3 (DX11) - Aumento del 88% a 1080p Alto

- Aumento del 88% a 1080p Alto Total War: Warhammer 2 (DX11) - Aumento del 10% a 1080p Ultra

- Aumento del 10% a 1080p Ultra Tomb Raider (DX11) - Aumento del 10% a 1080p Ultra

- Aumento del 10% a 1080p Ultra Mad Max (DX11) - Aumento del 6% a 1080p Muy Alto

- Aumento del 6% a 1080p Muy Alto Middle-Earth: Shadow of Mordor (DX11) - Aumento del 14% a 1080p Ultra

- Aumento del 14% a 1080p Ultra Call of Duty: Modern Warfare (DX11) - Aumento del 90% a 1080p Extra

- Aumento del 90% a 1080p Extra Deus Ex: Human Revolution (DX11) - Aumento del 119% a 1080p Alto

- Aumento del 119% a 1080p Alto Call of Duty: Black Ops 4 (DX11) - Aumento del 8% a 1080p Muy Alto

- Aumento del 8% a 1080p Muy Alto BeamNG.drive (DX11) - Aumento del 10% a 1080p Alto

- Aumento del 10% a 1080p Alto Kingdom Come: Deliverance (DX11) - Aumento del 22% a 1080p Ultra Alto

- Aumento del 22% a 1080p Ultra Alto Divinity: Original Sin - Enhanced (DX11) - Aumento del 9% a 1080p Ultra

Da sottolineare che la configurazione di prova usata da Intel è in generale davvero performante, visto che monta 32GB di RAM, una CPU 13500F per i giochi DirectX 12 e una 13900K per quelli DirectX 11. Considerate quindi che l'aumento di performance può variare di molto a seconda della vostra configurazione.

Oltre a ciò, i driver sistemano un problema residuo delle GPU Arc con Starfield, cosa che farà piacere a chi ci sta giocando e ha dovuto subire numerosi problemi di compatibilità nel recente passato.

Per scaricare i nuovi driver, cliccate qui.