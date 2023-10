The Callisto Protocol per PS5 è ora in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

Tramite Amazon Italia possiamo sfruttare un'offerta per The Callisto Protocol Standard Edition in versione PS5. Lo sconto segnalato è del 16% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 39.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è venduto e spedito da Rarewaves IT. La versione venduta e spedita da Amazon cosa invece 33.27€.

The Callisto Protocol è uno sparatutto horror i terza persona dal creatore di Dead Space. Ambientato sulla luna Callisto, ci mette nei panni di un prigioniero intrappolato in mezzo a mostri mutanti. Attualmente il gioco è disponibile tramite PS Plus Essential.