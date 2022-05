Arma Reforger annunciato con trailer, disponibile su PC e Xbox in accesso anticipato

Arma Reforger è stato annunciato ufficialmente con un trailer da Bohemia Interactive, ed è disponibile a partire da oggi su PC e Xbox in accesso anticipato, al prezzo di 29,99€.

Viene dunque confermato il leak di Arma Reforger, in cui si parlava sia dell'esclusiva console temporale su Xbox sia del lancio in accesso anticipato, nonché del fatto che si tratta di un episodio focalizzato sul multiplayer.

Trovate i primi dettagli sul gioco nel nostro speciale su Arma Reforger, in cui si parla delle due modalità attualmente disponibili nel pacchetto nonché della sua natura di "remake" del capitolo originale.

"Lotta per la supremazia di un'isola dalla sbalorditiva superficie di 51 km² in realistiche ambientazioni sullo sfondo della guerra fredda oppure plasma spettacolari scenari in tempo reale nella modalità Game Master in Arma Reforger, sviluppato con la nuova tecnologia Enfusion", si legge nella sinossi ufficiale.

"Fai ritorno a Everon, il microstato sconvolto dalla guerra già protagonista del gioco di successo da cui tutto ha avuto inizio, Arma: Cold War Assault. Arma Reforger è una piattaforma versatile, creativa e con supporto completo alle mod che offre uno scorcio di quel che sarà il futuro: rappresenta il primo passo verso Arma 4."