Arma 4 annunciato con un teaser trailer ufficiale: il nuovo gioco è in sviluppo

Attraverso un evento di presentazione, Bohemia Interactive ha annunciato in via ufficiale lo sviluppo di Arma 4, ovvero quello che sarà il nuovo capitolo nella lunga serie di simulazioni belliche che si preannuncia ancora più realistico, con solo il logo mostrato al termine di un teaser trailer che ripercorre tutta la serie.

Il video mostra l'evoluzione della serie Arma dal primo capitolo fino al nuovo Arma Reforger appena annunciato, in early access su PC e Xbox Series X|S, con alla fine un breve riferimento ad Arma 4, che evidentemente è comunque già in sviluppo presso il team.

Dopo tante aggiunte, espansioni e spin-off, si tratta del primo vero e proprio nuovo capitolo della serie dopo quasi 9 anni dall'uscita di Arma 3, dunque possiamo aspettarci un'evoluzione sostanziale dal punto di vista tecnologico e dei contenuti.

Non ci sono ancora dettagli su Arma 4 né tantomeno un periodo di uscita previsto, ma lo sviluppo è confermato in via ufficiale oltre al fatto che dovrebbe basarsi ancora sull'Enfusion Engine proprietario del team. Ovviamente, possiamo anche aspettarci lo stesso approccio visto in passato per la serie, ovvero una simulazione realistica della guerra moderna, all'interno di ambientazioni estremamente aperte.

