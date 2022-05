Diablo Immortal, un trailer apre le pre-registrazioni su Android

Diablo Immortal è protagonista di un nuovo trailer cinematografico, pubblicato da Blizzard in concomitanza con l'apertura delle pre-registrazioni su Android.

Diablo Immortal - Pre-registrazione su Android

In uscita il 2 giugno non solo su iOS e Android ma anche su PC, Diablo Immortal è il controverso episodio mobile della celebre serie action RPG, ambientato a metà fra gli eventi del secondo e del terzo capitolo.

"Esplora il mondo da incubo di Sanctuarium come mai prima d'ora, in un'esperienza multigiocatore di massa online (MMORPG) dove angeli e demoni si danno battaglia per il dominio sul regno dei mortali", recita la sinossi ufficiale.

"Unisciti a innumerevoli altri giocatori in un'epica missione per la raccolta dei frammenti della Pietra del Mondo corrotta sparsi per il mondo e impedisci il ritorno del Signore del Terrore."

"Che tu sia un fan di vecchia data di Diablo o un nuovo giocatore, partirai per l'avventura in un vasto mondo esplorabile dove ti scontrerai con armate di demoni, raccoglierai bottini epici e otterrai poteri inimmaginabili."

Ulteriori dettagli nel nostro provato di Diablo Immortal.