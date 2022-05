The Mandalorian, la stagione 3 ha un periodo di uscita ufficiale su Disney+

La stagione 3 di The Mandalorian ha un periodo di uscita ufficiale sulla piattaforma streaming Disney+, rivelato sulle pagine della rivista Vanity Fair: lo show farà il proprio debutto tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

Bisognerà dunque aspettare più di quanto indicato da Giancarlo Esposito, che parlava addirittura di questa estate: evidentemente le riprese sono state completate ma i lavori di post-produzione richiederanno ancora diversi mesi.

La conferma della finestra temporale, ad ogni modo, non arriva come una grossa novità per i leaker, che l'avevano anticipata correttamente già da un po' insieme ad alcuni dettagli su ciò che vedremo nella prossima stagione.

Dopo la comparsa di un certo personaggio nel finale della stagione 2 e l'addio di uno dei protagonisti (e non ci riferiamo alla Cara Dune di Gina Carano, allontanata per altri motivi), sarà senz'altro interessante scoprire cosa accadrà a Mando e ai suoi compagni.

L'appuntamento con i nuovi episodi di The Mandalorian su Disney+ è dunque fissato tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Nel frattempo, se ancora non l'avete fatto, è il caso che recuperiate la serie di Boba Fett.