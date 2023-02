Assassin's Creed: Jean Guesdon ha lasciato Ubisoft, era direttore creativo di Origins e Black Flag

Jean Guesdon, che ha ricoperto il ruolo di direttore creativo di Assassin's Creed Origins e Black Flag durante i suoi 17 anni di lavoro presso Ubisoft Montreal, ha annunciato di aver lasciato la compagnia tramite il proprio profilo LinkedIn. Non ha fornito informazioni sul motivo o sui suoi progetti futuri.

"Ciao a tutti, il 2023 inizierà per me con la fine di poco più di 17 formidabili anni presso Ubisoft Montreal". Nel post su LinkedIn si legge: "Non sono in grado di esprimere quanto devo a questa azienda unica. Tante persone incontrate, tante competenze apprese e tanti progetti realizzati. E Assassin's Creed, ovviamente Assassin's Creed... Grazie Ubi, davvero tanto", conclude Guesdon.

Nel suo ruolo di direttore creativo, Guesdon ha proposto l'Antico Egitto come ambientazione per un gioco di Assassin's Creed. Ha inoltre guidato la creazione della prima modalità educativa di un gioco di Assassin's Creed, nota come Discovery Tour.

Questa modalità, in Origins, permetteva ai giocatori di esplorare l'Antico Egitto attraverso più di 70 visite guidate, che coprivano un'ampia gamma di argomenti, dalla vita quotidiana nell'Antico Egitto al ruolo di personaggi chiave come Cleopatra, utilizzando informazioni di egittologi e immagini provenienti da vari musei e biblioteche di tutto il mondo. Discovery Tour è poi stata introdotta anche in altri capitoli di Assassin's Creed.

Guesdon è stato anche determinante nel dare forma alla visione piratesca di Assassin's Creed 4: Black Flag. Ha supervisionato gli sforzi di tutti i direttori e i team, tra cui design, arte, animazione, suono e storia. Prima di questi risultati, ha partecipato attivamente all'ideazione di giochi come Assassin's Creed 3, Brotherhood, Revelations e Project Legacy (un gioco per Facebook).