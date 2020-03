Assassin's Creed Odyssey e non solo, tutti i giochi gratis da Ubisoft raccolti in un sito ufficiale

Assassin's Creed Odyssey può essere giocato gratuitamente in questo fine settimana, ma non è l'unico regalo da parte di Ubisoft che ha messo su un interessante programma di giochi gratis e offerte a tempo che risultano particolarmente interessanti in questo momento di emergenza coronavirus.

Potete dunque tenere traccia delle varie offerte sui giochi Ubisoft, siano queste distribuzioni di titoli completamente gratuiti oppure trial o ancora offerte a tempo determinato, a questo indirizzo, comodamente riassunte in una pagina che riporta tutti gli Ubisoft Free Events.

Come abbiamo riferito già in precedenza, Assassin's Creed Odyssey è gratuito per questo fine settimana, così come Child of Light che sarà scaricabile dal 24 al 28 marzo 2020. Quest'ultimo è un gioco un po' datato ma ancora molto interessante nel caso non l'abbiate giocato in precedenza, un'affascinante e fiabesca avventura che unisce elementi adventure ad altri quasi da metroidvania.

In offerta anche Rabbids Coding, un gioco che consente di imparare i rudimento della programmazione direttamente giocando. Tra i Game Trial, ovvero le prove gratuite a tempo, ci sono inoltre The Crew 2, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e The Division. Trovate tutto, dunque, a questo indirizzo, con giochi riscattabili su Play o console.