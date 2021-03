Assassin's Creed Valhalla: costume di Altair è gratis insieme ad altre ricompense

Ubisoft ha pubblicato sull'Animus Store un nuovo regalo per i giocatori di Assassin's Creed Valhalla. Si tratta del "Godly Reward" che ha lo scopo di ringraziare la community per il sostegno dimostrato sin dall'uscita. All'interno di questo pacchetto gratis vi sono varie ricompense, tra la quali figura anche il costume di Altair.

Altair è l'assassino originale, il protagonista della prima avventura di Ubisoft. È riapparso anche in altri capitoli della saga, sia come protagonista che come personaggio non giocante. Grazie a questo costume potremo personalizzare Eivor e rivivere le stesse sensazioni (più o meno) del primo capitolo della saga. Dopotutto, il narrative director di Ubisoft - Darby McDevitt - ha affermato che tutte le città di Assassins' Creed Valhalla sono un diretto omaggio alle città di Assassin's Creed 1, sia per quanto riguarda i nemici da uccidere che per la struttura delle missioni di assassinio.

Assassin's Creed: Altair

Oltre al costume di Altair, questo regalo include anche le ricompense del Festival di Yule, ovvero la prima stagione di contenuti post lancio di Assassin's Creed Valhalla. Yule ha offerto nuovi contenuti narrativi e sfide per i giocatori. Tale Stagione è durata fino a gennaio 2021: se ve la siete persa, ora avete la possibilità di ottenerne le ricompense gratis.

Infine, in questo regalo sono incluse anche 300 unità di opale, la moneta in-game che può essere spesa all'interno del proprio accampamento per ottenere armi e armature esotiche che non possono essere trovate in altri modi in Assassin's Creed Valhalla. Infine, vi segnaliamo l'Update 1.2.0, tanti miglioramenti e novità.