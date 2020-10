Assassin's Creed Valhalla sul nostro canale Twitch oggi, con gameplay inedito e Q&A

Assassin's Creed Valhalla sarà protagonista oggi di una diretta speciale sul nostro canale Twitch, durante la quale il gioco Ubisoft verrà mostrato in maniera più approfondita con gameplay inedito da Pierpaolo Greco, che potrà anche rispondere alle vostre domande attraverso una nuova sessione di Q&A.

L'appuntamento è fissato dunque per oggi, 14 ottobre, alle ore 18:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it e vi consigliamo di non mancare se siete interessati ad Assassin's Creed Valhalla, vista la possibilità di vedere un po' di gameplay assolutamente inedito per il nuovo capitolo.

Assassin's Creed Valhalla verrà spiegato da Pierpaolo su PC, per quanto riguarda una sezione ancora non vista del gioco Ubisoft, incentrata su una fase più avanzata della Campagna, che consentirà di vedere nuove aree esplorabili e altre attività.

Nella diretta di oggi ci sarà dunque modo di approfondire maggiormente diversi elementi del gameplay e contenuti del gioco, con un'occhiata approfondita ad alcune fasi che verranno spiegate nel dettaglio da Pierpaolo, autore anche di un nuovo Provato che verrà pubblicato nel pomeriggio.

Vi invitiamo dunque a interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

