Assassin's Creed Valhalla: il programma di aggiornamenti e contenuti fino a marzo 2022

Assassin's Creed Valhalla prosegue il suo percorso di incremento ed evoluzione nel corso del 2022, nonostante sia passato più di un anno dalla sua uscita, con un nuovo programma di aggiornamenti e contenuti previsti da qui a marzo 2022.

La roadmap al momento è piuttosto semplice, ma si tratta solo di una prima idea di quello che Ubisoft ha messo in cantiere per Assassin's Creed Valhalla nei prossimi mesi, fino al 10 marzo che corrisponde all'uscita della nuova espansione L'Alba del Ragnarok.



La prima tappa di questo percorso è fissata per il 22 febbraio 2022, ovvero l'inizio della settimana prossima, quando Assassin's Creed Valhalla otterrà il Title Update 1.5.0, di cui non si sa ancora molto ma che probabilmente preparerà la strada all'arrivo della successiva espansione. Con la patch 1.5.0 possiamo aspettarci ulteriori miglioramenti tecnici e correzione di problemi emersi in precedenza nel gioco, ma attendiamo ulteriori informazioni in arrivo.

Tra gli eventi speciali, si registra un Free Weekend fissato dal 24 al 28 febbraio 2022, che consentirà a tutti di scaricare e giocare Assassin's Creed Valhalla gratis limitatamente a tali giorni nel fine settimana. In seguito, il 10 marzo 2022 sarà appunto il momento di L'Alba del Ragnarok, la prossima espansione di grosso calibro in arrivo per il gioco.

Per il resto, abbiamo visto che il gioco è stato un notevole successo per Ubisoft, con incassi su dell'80% rispetto a Odyssey.