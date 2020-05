Assassin’s Creed Valhalla permetterà di visitare Stonehenge

In Assassin's Creed Valhalla si potrà visitare Stonehenge. A confermarlo su Twitter è stato il creative director, nonché Game Director di Assassin's Creed Origins e Black Flag, Ashraf Ismail, rispondendo a un utente che ha chiesto della presenza del monumento nel gioco.

La serie Assassin's Creed è da sempre attentissima a includere nel gameplay i monumenti più famosi dei luoghi scelti per ambientare i diversi capitoli. Nel corso dei vari capitoli abbiamo potuto scalare il Colosseo, la Cattedrale di Notre-Dame e tanti altri siti dall'indubbio valore storico e artistico. Quindi non stupisce che Eivor, uomo o donna che sia, possa visitare Stonehenge in Assassin's Creed Valhalla. Chissà se ne scoprirà finalmente l'origine...

Stonehenge si trova a due miglia da Amesbury, una cittadina rurale del Wiltshire. Pare che il sito sia stato edificato tra il 3000 e il 2000 Avanti Cristo. Si tratta del circolo di pietre più famoso della storia e il mistero che lo circonda ha alimentato miti e storie di ogni tipo. È patrimonio dell'UNESCO dal 1986, anche se ciò probabilmente non impedirà a Eivor di correrci sopra.

Per il resto vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia, PS4 e PS5. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se un rumor potrebbe averla svelata.