Nuovo QuizDuello disponibile su Android e iOS, con modalità Arena e sfide multigiocatore

Nuovo QuizDuello è ora disponibile su Android e iOS. Ricordate QuizDuello? Era quel titolo mobile che nel 2012 fece parlare così tanto di sé, proponendo sfide e domande di cultura generale a tutti i possessori di uno smartphone Android (e di un dispositivo iOS). Al centro del gameplay vi era la battaglia con i propri amici naturalmente, per scoprire chi ne sapeva di più. Adesso Nuovo QuizDuello si propone di arricchire l'offerta del predecessore, e di emularne il successo.

Nel momento in cui scriviamo Nuovo QuizDuello è già disponibile per Android e iOS: significa che potete metterlo in download scaricandolo dal Google Play Store oppure dall'App Store di Apple. Il gioco naturalmente è gratuito, eMAG Interactive (gli sviluppatori) ha condiviso maggiori dettagli sulle novità di questa edizione. Spiccano la modalità Arena e le sfide multigiocatore.

"Nuovo QuizDuello conserva l'essenza del gioco originale, sviluppando ulteriormente il concept con l'introduzione della nuova modalità di gioco "Arena"; in tale modalità i giocatori competono contro altre quattro persone in nuove ingegnose categorie allo scopo di scalare diverse classifiche. Nel corso di sei turni i giocatori si 'rincorrono' simultaneamente, in lizza per il primo posto dove la fortuna potrà girare per tutti, in una frazione di secondo".

E ancora: "Il team di sviluppo ha riservato estrema cura nel preservare l'esperienza del gioco originale. Nei classici duelli a quiz, è ancora possibile sfidare amici o avversari casuali in 19 categorie diverse - dalla biologia, al cinema e alla politica. Oltre ai duelli, si possono giocare quiz a tema, in cui i giocatori possono competere con le proprie conoscenze e con altri giocatori provenienti dallo stesso paese".

Ricapitoliamo dunque tutte le novità del Nuovo QuizDuello:

Nuova modalità di gioco "Arena": Gioca contro altri quattro giocatori contemporaneamente e scala le classifiche!

Classic duelli: chi ne sa di più? Competi contro i tuoi amici in quiz su tutto, da cibo e film, a scienza e sport

Mantieni il tuo profilo giocatore e le relative statistiche dall'originale

Duelli cross-play tra il nuovo e il classico QuizDuello

Eventi speciali: Metti alla prova la tua conoscenza su nuovi, emozionanti argomenti in quiz speciali e mensili