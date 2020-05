PS Vita: le nuove tariffe PEGI potrebbero uccidere la scena indie della console di Sony

Le nuove tariffe PEGI potrebbero uccidere la scena indie di PS Vita: i costi per gli sviluppatori della console di Sony potrebbero diventare, infatti, insostenibili. A denunciare la questione è lo sviluppatore/publisher di Gun Crazy e Guard Duty Ratalaika Games.

Ne avevamo parlato giusto qualche giorno fa: la scena indie su PS Vita non sembra rallentare neanche nel 2020. La buona base installata e i relativamente bassi costi di sviluppo, infatti, hanno consentito a molti piccoli sviluppatori indipendenti di affacciarsi sul PS Store della console e trovare terreno fertile per i loro prodotti.

Questa cosa, però, potrebbe cambiare presto. Secondo lo studio/publisher Ratalaika Games, infatti, presto i costi fissi per pubblicare i giochi su PS Vita passeranno da un massimo di 250 euro a titolo a 1450 euro. Un cambio legato non a una qualche strana politica da parte di Sony, ma sarebbe la conseguenza del fatto che PS4 entrerà a far parte del sistema IARC (International Age Rating Coalition) dove non esiste la categoria "casual game". Questo farà lievitare notevolmente, a partire da agosto, la quota richiesta per classificare i giochi attraverso il sistema PEGI.

In questo modo molti sviluppatori per PS Vita si ritroveranno a dover ricalibrare i loro piani per non rischiare di perdere dei soldi portando i loro giochi sulla portatile di Sony. E, di conseguenza, il rischio è che non varrà più la pena convertire queste micro-produzioni su PS Vita, uccidendo per la seconda volta una console che aveva trovato una sua piccola nicchia nella quale resistere.