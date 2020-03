Assetto Corsa Competizione su PS4 e Xbox One, la data d'uscita ufficiale

505 Games e Kunos Simulazioni hanno annunciato le versioni PS4 e Xbox One di Assetto Corsa Competizione, svelandone anche la data d'uscita ufficiale: il 23 giugno 2020. Il gioco si potrà acquistare in edizioni digitale e in edizione fisica al prezzo di 39,99€. Chi lo prenoterà in anticipo riceverà gratuitamente il DLC Intercontinental GT Pack, recentemente pubblicato per PC.



Questo DLC espande l'esperienza di Assetto Corsa Competizione grazie all'inclusione del campionato ufficiale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.Chi non prenoterà Assetto Corsa Competizione, potrà comunque acquistare il DLC in seguito, al prezzo di 14,99€.



Leggiamo altri dettagli su Assetto Corsa Competizione e il DLC Intercontinental GT Pack tratti dal comunicato stampa ufficiale, ma senza dimenticare di guardare prima il trailer di annuncio che si trova in testa alla notizia:



Assetto Corsa Competizione è uno straordinario gioco di simulazione di corse che consente ai giocatori di sperimentare la vera atmosfera del campionato GT3, gareggiando con piloti ufficiali, squadre, macchine e circuiti riprodotti nel gioco con il più alto livello di accuratezza mai raggiunto prima. Gare Sprint, Endurance e la 24 ore di Spa prendono vita con un incredibile livello di realismo, sia in modalità single-player che multi-player. Nato dall'esperienza pluriennale di KUNOS Simulazioni, questo simulatore di corse sfrutta a pieno la potenza dell'Unreal Engine 4, che è in grado di riprodurre fedelmente le condizioni meteorologiche più disparate con grafica fotorealistica, gare notturne e animazioni in motion capture, raggiungendo così un nuovo standard in termini di realismo di guida e immersività, anche grazie ai nuovi pneumatici e ai modelli aerodinamici ulteriormente migliorati.



Il DLC Intercontinental GT Pack di Assetto Corsa Competizione introduce quattro iconici circuiti internazionali provenienti da quattro diversi continenti - Kyalami Grand Prix (Sud Africa), Suzuka (Giappone), Weathertech®️ Raceway Laguna Seca (Stati Uniti) e Mount Panorama (Australia). Grazie a questi nuovi circuiti la GT Series verrà estesa fino ad includere il campionato Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, per un'esperienza ancor più stimolante e ricca di sfide, anche grazie ai risultati che è stato possibile raggiungere, in termini di precisione e dettaglio nella riproduzione dei circuiti, dall'utilizzo della tecnologia Laserscan®️. IL DLC Intercontinental GT Pack di Assetto Corsa Competizione conterrà anche 45 nuove livree, 30 nuovi team e 50 nuovi piloti, oltre alle nuove modalità di gioco tratte direttamente dal campionato Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.