Nioh 2, ecco il trailer di lancio del soulslike per PS4 sviluppato da Team Ninja

Nioh 2 è protagonista dell'immancabile trailer di lancio, che mostra in azione il soulslike sviluppato da Team Ninja e disponibile in esclusiva su PS4 a partire dal 13 marzo.



Il video fa una rapida carrellata sui personaggi e gli scenari che troveremo in Nioh 2, enfatizzando le sue più importanti peculiarità, in primo luogo la possibilità di assumere la forma di Oni.



Ambientato prima degli eventi dell'originale Nioh, il gioco ci mette al comando di un protagonista inedito, che dovremo creare utilizzando l'editor integrato, e che si trova ad affrontare orde di nemici infernali.



Sullo sfondo, anche stavolta, una versione oscura e inquietante del Giappone feudale, coinvolto in una guerra sanguinaria a cui hanno preso parte, segretamente, anche le forze del male, che mirano a conquistare il mondo.



Caratterizzato da una campagna duratura e coinvolgente, nonché da boss belli e ispirati, Nioh 2 purtroppo riutilizza molte delle idee del primo episodio, mettendoci di fronte a un'esperienza non propriamente inedita.



"Nioh 2 arriva sul mercato con un pizzico di ritardo. Tre anni possono sembrare pochi, ma rappresentano un tempo spropositato in un mercato videoludico velocissimo e arrembante", ha scritto il nostro Emanuele Gregori.



"La formula funziona ancora oggi ed è in grado di regalare lo stesso divertimento e la stessa infinita serie di contenuti a tutti gli appassionati, ma è impossibile non notare la poca voglia di sperimentare e il riciclo di asset ingiustificato."



"Se proprio non volevate altro che lo stesso gioco ma con nuove missioni, aggiungete tranquillamente mezzo punto al voto, avvicinandolo all'originale. Per tutti gli altri rimane un titolo collaudato e godibile, nonostante qualche solito problema di bilanciamento."