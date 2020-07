Assetto Corsa: Qlash ha organizzato la Abarth Virtual Racing League

Domani 1 agosto 2020 a partire dalle 20:30 si corre il nuovo appuntamento della Abarth Virtual Racing League. Si tratta di una nuova competizione esport con licenza ufficiale Abarth basata su Assetto Corsa e creata da Qlash. Il bello è che la competizione è aperta a tutti.

Per iscriversi basterà andare sul sito ufficiale della competizione e unirsi al canale Discord creato per l'occasione. Poi sarete pronti per scendere in pista a bordo, ovviamente, di una Abarth 500. Assetto Corsa è la disciplina utilizzata per decretare il vincitore, mentre il marchio dello scorpione sarà, ovviamente, l'assoluto protagonista delle gare.

Appassionati, Abarthisti e pro-player utilizzeranno tutti una vettura Abarth completamente personalizzabile. Per partecipare basterà avere Assetto Corsa con il DLC in cui sono presenti le Abarth 500.

Ad organizzare il tutto c'è Qlash, una delle organizzazioni esport più attive, grandi e celebri di Italia. Il primo appuntamento dell'Abarth Virtual Racing League si è corso sabato 25 luglio, mentre il secondo andrà in pista domani, con un girone di qualifiche che sarà trasmesso a partire dalle 20:30 sul canale Twitch dell'Abarth Virtual Racing League, oltre che sulla pagina Facebook di Abarth Italia. Qui saranno trasmesse tutte le gare, dalle qualificazioni alle finali.

Il torneo è accessibile a tutti: è possibile candidarsi alle gare affrontando una qualifica a tempo. I migliori parteciperanno poi alle gare live e si contenderanno un posto in finale. Il torneo sarà composto da 8 gare di qualificazione. Due di queste saranno dedicate agli Abarthisti, che avranno a disposizione anche due giorni per prendere confidenza col mezzo virtuale. Saranno oltre 150 i giocatori che si sfideranno per accedere alla finale.

Finale prevista per ottobre, in cui si affronteranno tutti i giocatori più forti in un'adrenalinica gara conclusiva.

L'appuntamento, quindi, è per domani 1 agosto 2020 a partire dalle 20:30 sul canale ufficiale della Abarth Virtual Racing League.