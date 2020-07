Nintendo Switch Pro: il nuovo modello potrebbe avere DLSS 2.0?

Nintendo Switch Pro, o come sarà chiamato l'ipotetico nuovo modello o successore dell'attuale Nintendo Switch, potrebbe sfruttare la tecnologia DLSS 2.0, secondo un annuncio di lavoro pubblicato da Nvidia.

Il collegamento, a dire il vero, è piuttosto vago per il momento, ma ci sono elementi che possono comunque far partire una voce di corridoio al riguardo. Nvidia, nella fattispecie, sta cercando un Senior Embedded Software Engineer per il team Tegra Solution Engineering, per lavorare a "tecnologie grafiche e di intelligenza artificiale next gen da applicare a console e dispositivi AI".

In particolare, il nuovo sviluppatore dovrebbe lavorare con "soluzioni per usare l'intelligenza artificiale in tecnologie grafiche come Nvidia DLSS 2.0". Non c'è chiaramente alcun collegamento diretto con Nintendo Switch, ma qualche indizio può creare il rimando alla console in questione.

Il fatto che si parli del team dedicato a Tegra, per esempio: Nintendo Switch si basa proprio sul SoC Nvidia in questione, con una versione customizzata del Tegra X1, poi la menzione alle console da gioco. Mettendo insieme le due cose, l'intersezione tra Tegra e console da gioco indica probabilmente Nintendo Switch.

Si parla però di soluzioni next gen, cosa che fa pensare a un possibile nuovo modello di Nintendo Switch, che potrebbe essere il famoso Nintendo Switch Pro o un successore vero e proprio. D'altra parte, non è la prima volta che si accosta il DLSS alla console Nintendo, come quando Digital Foundry ha provato a mostrare come potrebbero apparire i giochi sulla presunta nuova Switch con Nvidia DLSS.

Fatto sta che la nuova tecnologia potrebbe essere determinante per migliorare la qualità grafica dei giochi, aumentando la risoluzione attraverso un lavoro di machine learning. I risultati con DLSS 2.0 sono veramente interessanti, come dimostrato nello speciale in cui abbiamo provato la nuova versione della tecnologia.