AMD Big Navi: potenza grafica pari a Nvidia GeForce RTX 3080?

AMD Big Navi, come viene identificata la misteriosa nuova GPU da parte di AMD basata su architettura RDNA 2, continua a far parlare di sé anche se non è stata ancora presentata in via ufficiale, con alcune fonti che sostengono come la sua potenza grafica sia paragonabile a quella di una Nvidia GeForce RTX 3080.

Anche quest'ultima non è stata ancora presentata nel dettaglio ma la GeForce RTX 3080 dovrebbe porsi come uno degli esempi più avanzati di scheda grafica basata sull'architettura Ampere di Nvidia, sebbene la punta di diamante sia probabilmente destinata ad essere la RTX 3090.

Secondo il sito coreteks.tech, che riporta fonti vicine a produttori asiatici partner di AMD, i dettagli tecnici di Big Navi sarebbero paragonabili a quelli di una RTX 3080. Sebbene questo significhi che la nuova GPU dovrebbe essere davvero molto potente, questo paragone potrebbe anche ridimensionare alcune proiezioni particolarmente ottimistiche sul fronte AMD, visto che inizialmente si diceva che fosse il 50% più veloce di una RTX 2080 Ti ponendosi direttamente al vertice delle schede grafiche consumer.

Secondo il nuovo paragone, Big Navi supererebbe la RTX 2080 Ti solo del 15%, che è comunque un gran risultato ma decisamente meno eclatante di quanto era stato riferito in precedenza, ponendola comunque sullo stesso campo di battaglia di GeForce RTX 3080, tuttavia sotto alla RTX 3090.

In ogni caso, si tratta sempre di voci di corridoio e per avere un quadro completo c'è da considerare anche il prezzo, che per quanto riguarda la GPU AMD potrebbe essere molto più basso di quello Nvidia, dunque la Big Navi sarebbe comunque un prodotto davvero molto interessante per il mercato hardware PC.