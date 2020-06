Nvidia GeForce RTX 3080, il gigantesco dissipatore si mostra in pieno, copre tutta la scheda

Nvidia GeForce RTX 3080 sta facendo parecchio discutere per il suo dissipatore alquanto innovativo e molto vistoso, che a quanto pare copre tutta la scheda con il suo particolare design sviluppato, evidentemente, per garantire una regolazione ottimale della temperatura a fronte di carichi di lavoro notevoli.

Abbiamo già visto come la GeForce RTX 3080 possa avere un prezzo proibitivo già calcolando semplicemente questo elemento, visto che solo il dissipatore costa 150 dollari, in base a quanto riferito ieri, ma vediamo il perché di questo costo. La nuova flagship Nvidia con architettura Ampere si presenta interamente coperta da un sistema di dissipazione basato su un'infinità di lamelle di alluminio disposte disposte in maniera obliqua, con una forma tale da garantire lo spostamento del calore attraverso il corpo della scheda e la ventola. Una nuovo foto trapelata in rete consente di vedere meglio come sia strutturata la soluzione.

Si tratta, in effetti, di quattro dissipatori disposti a blocchi , con quello centrale caratterizzato da una particolare forma a X per quanto riguarda le lamelle in alluminio, oltre a quattro grosse heat pipe che attraversano i vari componenti. Lo strano aspetto è inoltre corredato da due ventole bidirezionali, strutturate in maniera tale da aspirare e gettare aria calda all'esterno, con tutto il design che sembra impostato sul differenziale di temperatura e pressione per favorire la massima areazione.

Ovviamente, tutto questo per quanto riguarda i modelli sviluppati direttamente da Nvidia, ovvero le Founder's Edition (o come si chiameranno), mentre resta da vedere come i vari produttori risolveranno la questione della dissipazione del calore con le proprie soluzioni.