The Last of Us 2: il trailer di lancio ci ricorda l'imminente uscita del gioco su PS4

Sony ha pubblicato il trailer di lancio di The Last of Us 2, che ci ricorda l'imminente uscita di questo attesissimo gioco esclusivo per PS4. Che dire? Il video mostra diverse sequenze di gioco, ma di materiale inedito ce n'è gran poco. Il montaggio è un po' più sincopato rispetto ad altri video, ma se avete seguito il titolo di Naughty Dog fino a ora non dovreste avere delle grosse sorprese.

In verità il filmato dura davvero pochissimo. Il timer conta 50 secondi, ma solo 17-18 circa mostrano il gioco. Niente di male, trattandosi sostanzialmente di uno spot, ma qualcosa di più si poteva fare vista la caratura di The Last of Us 2.

Del resto Sony e Naughty Dog hanno ampiamente mostrato il titolo in più occasioni, ultima delle quali uno State of Play dedicato, quindi immaginiamo che i fan più ardenti non abbiano bisogno di conoscere molto altro per acquistarlo.

Se vi interessa avere più informazioni, leggete il nostro recente provato di The Last of Us 2, scritto in attesa della recensione che, come saprete, sarà pubblicata il 12 giugno. Il lancio di The Last of Us 2 avverrà invece il 19 giugno 2020, ossia tra poco più di una settimana.