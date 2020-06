No Man's Sky: il cross-play parte da domani, 11 giugno, su PC, PS4 e Xbox One

No Man's Sky si aggiorna domani, 11 giugno 2020, con l'aggiunta del cross-play tra PC, PS4 e Xbox One, che consentirà dunque ai giocatori di ritrovarsi in multiplayer anche tra community appartenenti a piattaforme diverse, oltre a diverse altre correzioni applicate con l'update.

In corrispondenza del suo arrivo anche su Xbox Game Pass, dunque, No Man's Sky ottiene il multiplayer cross-platform tra tutte le piattaforme su cui è disponibile. Il gioco verrà inoltre messo a disposizione su Windows Store in versione PC Windows 10 e anche in quest'ultima versione sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC, mentre attendiamo conferme sulla presenza delle funzionalità Play Anywhere.

A quanto pare, i giocatori possono dunque giocare in multiplayer attraverso tutte le piattaforme, con la possibilità di organizzare sessioni nel corso del gioco o dalla schermata iniziale. Gli utenti che giocano sulla piattaforma su cui ci troviamo vengono segnalati da un'icona corrispondente, mentre gli altri avranno l'icona di un controller a segnalarli.

Tra le novità introdotte con l'aggiornamento ci sono anche diverse altre opzioni per la gestione degli amici, che dovrebbe consentire un controllo più esteso e semplice sulle funzionalità di comunicazione e organizzazione delle interazioni social e con gli altri giocatori.

Molte novità anche per quanto riguarda le opzioni di chat con la vocale su PS4 ristabilita, la possibilità di trascrivere le chat vocali e varie altre funzionalità introdotte, insieme a diverse novità per quanto riguarda l'ambito "Quality of Life" sulla segnalazione dei nomi dei giocatori e messaggi da parte del sistema.

Altre modifiche applicate dall'aggiornamento riguardano miglioramenti e correzioni di bug riguardanti la versione VR e aggiustamenti di vari problemi anche per le edizioni standard sulle varie piattaforme.