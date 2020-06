Horizon Zero Dawn per PC gratis con alcune CPU Ryzen di AMD

Horizon Zero Dawn per PC è gratis acquistando alcune CPU Ryzen di AMD. Più precisamente, bisogna acquistare almeno un processore Ryzen 5 3600 o superiore (leggete l'elenco in fondo alla notizia per ulteriori dettagli). L'offerta finora è attiva in un numero limitato di negozi, Chillblast e Overclockers UK, ma probabilmente nelle prossime ore si allargherà a tutti i principali negozi che vendono i prodotti di AMD.

I codici forniti da AMD permettono di riscattare Horizon Zero Dawn su Steam. Come saprete il gioco sarà rilasciato quest'estate. Nota a margine, la versione PC del titolo di Guerrilla sarà la Complete Edition, che comprende tutti i DLC della versione PS4, compresa l'espansione The Frozen Wilds.

Leggiamo l'elenco dei processori Ryzen di AMD che fruttano una copia Steam di Horizon Zero Dawn: