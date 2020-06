Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch si mostra in un nuovo trailer di gameplay

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay della versione Nintendo Switch di Burnout Paradise Remastered, in uscita sulla console ibrida il 19 giugno 2020, ossia tra poco più di una settimana. Il video consente non solo di dare uno sguardo alla qualità del port, ma anche di gustarsi i 60fps di questa edizione, che si annuncia quantomai fluida.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Burnout Paradise Remastered è l'esperienza definitiva di Burnout Paradise, che include il gioco originale completo e otto pacchetti DLC ad alto numero di ottani tra cui il pacchetto Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes e Big Surf Island. I videogiocatori possono sfondare il traffico e governare le strade nel multiplayer online ad alto tasso di adrenalina con un massimo di altri otto giocatori o passarsi il controller (o la console!) in partite locali. Ottimizzato per Nintendo Switch con una vasta gamma di miglioramenti tecnologici, i giocatori correranno e si scateneranno nel mondo aperto in 60 fps, insieme a trame ad alta risoluzione e controlli mappa pinch-and-pull.