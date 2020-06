Hyper Sports R per Nintendo Switch cancellato ufficialmente da Konami

Konami ha annunciato di aver cancellato Hyper Sports R per Nintendo Switch, progetto annunciato a giugno 2018 ed evidentemente mai decollato, di cui oltretutto si erano completamente perse le tracce.

Il publisher giapponese non ha spiegato i motivi della cancellazione di Hyper Sports R. In effetti il messaggio con l'annuncio è stringatissimo e parla semplicemente di lunghe riflessioni che hanno portato alla ferale decisione per circostanze non meglio specificate. Stando a quanto scritto il team di sviluppo ha continuato a lavorare al gioco per tutti i mesi successivi all'annuncio, ma evidentemente qualcosa non deve essere andata per il verso giusto.

Probabilmente alla decisione di Konami ha concorso anche lo spostamento delle olimpiadi di Tokyo 2020 al 2021, che ha fatto calare l'interesse generale per un titolo simile. Che dire? Dispiace sempre quando un videogioco annunciato viene cancellato. Sarà per la prossima olimpiade.