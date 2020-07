Epic Games Store: MechWarrior 5: Mercenaries è il primo gioco a supportare le mod

Epic Games ha annunciato che MechWarrior 5: Mercenaries è il primo gioco a supportare le mod sull'Epic Games Store. Il supporto alle modification è una funzionalità per il momento esclusiva di MechWarrior 5: Mercenaries, ma presto sarà estesa anche a tanti altri prodotti.

Per chi utilizza Steam da tanti anni l'integrazione delle mod nei giochi e nello stesso store di Valve può sembrare scontata. In realtà non è una cosa così semplice da implementare, tanto che persino Epic Games ha dovuto attendere più di un anno per introdurla nell'Epic Games Store.

Le Mod al momento sono ancora in beta, ma la loro integrazione con lo store è possibile già vederla all'opera in MechWarrior 5: Mercenaries, un interessante strategico pieno zeppo di robottoni. Al momento si può scegliere tra cinque diversi contenuti creati dagli utenti, come una conversione del gioco ad un gameplay in tempo reale, una rivisitazione delle regole di ingaggio, una patch con nuove armi e equipaggiamenti, una rivisitazione dell'intelligenza artificiale e una mod che rende compatibili le mod.

Tutti i dettagli possono essere trovati a questo indirizzo.

Cosa ne pensate? Sfrutterete il supporto alle mod quando sarà attivato al vostro gioco preferito?