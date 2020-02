Asus: ecco i prodotti in sconto per la Gaming Week di Amazon

Asus parteciperà alla Gaming Week di Amazon con una vasta gamma di prodotti.



Fino al 23 febbraio 2020 a questo indirizzo sarà possibile acquistare numerosi prodotti ASUS a prezzi vantaggiosi. Tra i prodotti inclusi nella promozione troviamo periferiche, monitor, schede madri, schede video e altri componenti ideali per migliorare la propria postazione di gioco.



Eccoli nel dettaglio:



ROG Delta Sono delle cuffie Gaming 7.1 Canali Virtuali, con sincronizzazione della luce RGB da cuffia ad auricolare tramite app mobile, DAC e amplificatore ESS hi-fi e surround virtuale 7.1. Con Cavo Type C. Costa 174,99 euro.



ROG Strix Scope è una tastiera meccanica RGB con interruttori Cherry MX e layout ottimizzato per il competitive grazie al design Xccurate, pensato soprattutto per dare un vantaggio nei giochi FPS. Costa 144,99 euro.



ROG Strix XG35VQ è un monitor curvo di 35", una velocità del pannello di 100Hz e una risoluzione UWQHD (3440 x 1440). Costa 755 euro.



L'ASUS VG279Q è un monitor da 27 pollici IPS Full HD con frequenza di aggiornamento a 144Hz, tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync) e tempo di risposta di 1ms (MPRT). Costa 269 euro.



ROG STRIX Z390-E GAMING è una scheda madre ATX pensata per sfruttare al meglio le ultime CPU di Intel grazie ad una serie di soluzioni avanzate per il raffreddamento e tecnologie esclusive come l'AI Overclocking.



TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) è una scheda madre progettata con componenti di qualità, soluzioni di alimentazione avanzate e una serie completa di opzioni di raffreddamento. Offre prestazioni solide e una stabilità di gioco costante nel tempo.



ASUS Dual GeForce RTX 2060 SUPER EVO offre l'esperienza di gioco NVIDIA Turing nella sua forma più pura. Questa scheda video unisce prestazioni e semplicità come nessun altro. Sfruttando tecnologie di raffreddamento avanzate, la Dual GeForce RTX 2060 rappresenta una scelta perfetta per una build ben bilanciata. Costa 471 euro.



ASUS TUF Gaming GTX 1660 SUPER sfrutta l'architettura NVIDIA Turing ed è fino al 20% più veloce della GTX 1660 originale. Questa scheda video presenta tre ventole e il design esclusivo dei prodotti The Ultimate Force, garantendo un migliore raffreddamento e piena compatibilità, anche estetica, con una eventuale build TUF. A 295 euro.



Tutte le offerte possono essere trovate a questo indirizzo.