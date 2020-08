Asus presenta ROG Switft 360 Hz PG259QN, il monitor da gaming più veloce del mondo

Asus ha presentato ROG Swift 360Hz PG259QN, il monitor da gaming più veloce del mondo, dotato di performance mai viste prima: sarà disponibile nei negozi nel mese di settembre 2020.

Il monitor è dotato di un pannello Fast IPS Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 360Hz, tempo di risposta di 1ms gray-to-gray (GTG) e tecnologia NVIDIA G-SYNC per garantire un gameplay fluido e una grafica ultra-realistica.

"La velocità e le specifiche dei monitor da gaming ROG mi danno un gran vantaggio competitivo, il nuovo ROG Swift 360Hz PG259QN mi ha consentito di migliorare notevolmente le prestazioni" afferma Bugha, campione del mondo di Fortnite.

"Il monitor ROG Swift 360Hz ha migliorato le mie performance e ora trovo difficile tornare a utilizzare qualsiasi altro display. È fantastico giocare con un refresh rate a 360Hz, il massimo nel settore, che offre non solo il miglior tempo di risposta ma anche un design pulito e minimalista per competere o semplicemente per giocare sfruttando il massimo dalla propria postazione."

ROG Swift 360Hz PG259QN include un pannello Fast IPS Full HD (1920 x 1080) da 24,5" con cristalli liquidi che si accendono e spengono quattro volte più velocemente dei classici pannelli IPS, garantendo un tempo di risposta super rapido pari a 1ms gray-to-gray (GTG). Il pannello è anche compatibile con HDR10 per garantire colori e luminosità superiore a quelli dei classici monitor, offrendo ai giocatori una grafica ultra realistica.

NVIDIA G-SYNC garantisce immagini senza tearing, stuttering o input lag. In aggiunta, gli appassionati e i pro-gamer possono contare su un refresh rate variabile (VRR) e overdrive per una qualità dell'immagine incontaminata e un gameplay fluido e stupefacente.

ROG Swift 360Hz PG259QN ha un design pensato per gli ESPORT che consente ai giocatori di concentrarsi sull'azione a schermo grazie a diverse funzionalità che riducono al minimo le distrazioni. Una speciale cornice inferiore antiriflesso, ad esempio, aiuta a diminuire i riflessi sullo schermo mentre un supporto salvaspazio a forma di V consente di avvicinare mouse e tastiera al monitor così da liberare più spazio per il proprio setup da gaming.

Il monitor include un grande dissipatore personalizzato con una superficie per lo scambio di calore più ampia rispetto a quelle degli altri display, assicurando un raffreddamento efficiente durante lunghe sessioni di gioco.