Asus vuole evolvere il gaming mobile col Rog Phone 3 e una nuova gamma di periferiche

Asus vuole evolvere al massimo l'esperienza del gaming mobile col Rog Phone 3 e una nuova gamma di periferiche pensate per i videogiocatori mobile più esigenti come ROG Falchion, ROG Cetra RGB e ROG Strix XG16.

La recensione del ROG Phone 3 ci consente di sapere tutto di questo "telefono da gamer". Per il resto dell'offerta ci affidiamo al comunicato stampa del colosso della tecnologia.

ASUS Republic of Gamers ha accompagnato l'annuncio del ROG Phone 3 (che potete prenotare a questo indirizzo con un'offerta speciale) con la presentazione di tre nuove periferiche gaming in grado di offrire l'esperienza di gioco definitiva in qualsiasi scenario, anche mobile: la tastiera gaming wireless ROG Falchion, gli auricolari ROG Cetra RGB e il monitor portatile gaming ROG Strix XG16. La tastiera ROG Falchion occupa solo il 65% di spazio rispetto ad una periferica standard grazie all'esclusivo layout, include un pannello touch interattivo e l'illuminazione Aura Sync. Le cuffie ROG Cetra RGB sono dotate di tecnologia di cancellazione del rumore e di un sistema di illuminazione RGB personalizzabile. ROG Strix XG16 è un monitor gaming portatile da 15.6" con batteria integrata e refresh rate a 144 Hz, risoluzione fino a 1080p e un cavalletto dal design user-friendy.

ROG Falchion è una tastiera meccanica wireless con un design innovativo che occupa meno spazio di una periferica standard. Include una comoda custodia e un pannello touch interattivo per regolare il volume, avviare e mettere in pausa la musica e ingrandire o ridimensionare lo schermo. Il pannello touch si può programmare per impostare le macro key e i LED RGB interni indicano lo stato della batteria in tempo reale. La tastiera offre ai giocatori un tempo di risposta ultrarapido pari a 1ms, connettività a 2.4 GHz e 400 ore di autonomia. Con un design accattivante e funzionalità intuitive, ROG Falchion garantisce ai giocatori controllo e performance di livello superiore.





Le cuffie ROG Cetra RGB supportano una moltitudine di dispositivi grazie al connettore USB-C, come smartphone, PC, Mac e Nintendo Switch. La tecnologia di cancellazione del rumore e l'innovativa Ambient Mode degli auricolari permettono di concentrarsi su videogiochi, musica e altri contenuti senza nessuna distrazione, ma con la possibilità di ascoltare, quando necessario, i suoni provenienti dall'esterno. Gli esclusivi driver ASUS Essence da 10mm offrono un audio ottimizzato e bassi potenti. Si può scegliere tra tre misure diverse di auricolari in silicone e un paio in schiuma, per garantire flessibilità e comfort. Le luci RGB personalizzabili sulle cuffie permettono di godere della qualità audio con stile.





ROG Strix XG16 è un monitor portatile da 15.6" con una batteria integrata, refresh rate a 144 Hz e fino a 1080p di risoluzione. Include due porte USB-C® e una Micro HDMI, che fornisce una connettività versatile e la possibilità di ricaricare la batteria durante le sessioni di gioco. Il cavalletto posteriore offre un'inclinazione fino a 70° e consente di posizionare il display su una postazione piana sia in orizzontale che in verticale per una comoda visuale in movimento. Il monitor offre colori e luci di alta qualità e il pannello IPS garantisce un ampio angolo di visualizzazione. ROG Strix XG16 è compatibile con ROG Tripod, che consente di affiancare il monitor ad un computer portatile per sfruttare comodamente un doppio schermo.