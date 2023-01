Atelier Ryza 3 Alchemist of the End and the Secret Key è stato rimandato: vediamo la nuova data

Koei Tecmo e Gust hanno annunciato che Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key è stato rimandato. La nuova data di uscita è il 24 marzo 2023, a livello mondiale. Il gioco è previsto per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PS5.

La precedente data di uscita di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key era il 24 febbraio 2023. Si tratta quindi di un rimando di un mese.

Il motivo di questo rimando è stato spiegato dal produttore Junzo Hosoi, il quale ha affermato che era necessario del tempo aggiuntivo per dare gli ultimi ritocchi al gioco. Precisamente, Hosoi ha affermato: "Per poter realizzare un finale degno di Ryza e dei suoi amici, abbiamo affrontato sfide come proporre un ampio mondo di gioco e una grafica che esprima al meglio il fascino di questi personaggi. Il nostro team utilizzerà questo tempo aggiuntivo per mettere a punto gli ultimi ritocchi in modo da poter offrire a tutti voi che avete seguito la serie la migliore esperienza possibile in questo culmine delle avventure di Ryza e dei suoi amici".

Le informazioni provengono da Koei Tecmo che ha pubblicato un tweet nel quale segnala il cambio di data di uscita: potete vederlo qui sotto o a questo indirizzo.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key seguirà Reisalin Stout e i suoi amici, mentre tornano alla propria città natale per l'estate. Una serie di misteriose isole e rovine appaiono all'improvviso. Sarà compito di Ryza investigare su quanto sta accadendo.

Una delle novità maggiori di questo gioco è il fatto che il mondo è sì diviso in molte mappe ma ognuna di essere potrà essere esplorata senza caricamenti. Un totale di undici personaggi aiuteranno Ryza, tra vecchi amici e nuovi personaggi.

Il ritardo è certamente spiacevole, ma come sempre è meglio se lo sviluppatore ha modo di ottimizzare il gioco e consegnare un prodotto di qualità superiore. Vi lasciamo infine a un video che presenta Bos, uno dei personaggi.