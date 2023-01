Steam: disponibili i saldi del Capodanno Lunare 2023

Sono disponibili i Saldi del Capodanno Lunare 2023 di Steam, che quest'anno festeggiano l'anno del Coniglio. Le offerte saranno valide fino al 27 gennaio 2023 e includono centinaia di titoli, in particolare quelli realizzati da studi di sviluppo cinesi.

Si tratta di una mandata di sconti sicuramente meno abbondante rispetto a quelle proposte da Steam negli anni passati. La piattaforma in realtà a settembre dell'anno scorso aveva fondamentalmente annullato i saldi del capodanno cinese, in quanto troppo vicini a quelli invernali, salvo poi proporre questa versione più piccola e mirata verso i titoli prodotti in Cina.

Tra i giochi in offerta troviamo Bright Memory: Infinite a 12,59 euro, l'apprezzato sparatutto di FYQD-Studio che giusto di recente ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto la telecamera in terza persona e non solo.

Sword and Fairy 7

Segnaliamo tra le offerte anche Sword and Fairy 7, un action GDR ambientato in una versione fantasy della Cina antica, scontato del 30% a 17,49 euro, e il metroidvania F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch a 17,99 euro.

Potrete consultare tutte le offerte del Capodanno Lunare 2023 di Steam a questo indirizzo. Nel frattempo Valve ha confermato che lo Steam Next Fest tornerà il mese prossimo.