Bright Memory: Infinite, ecco il trailer della Perspective-assist Mode che aggiunge la terza persona

Dopo l'annuncio dell'aggiunta della modalità Perspective-assist Mode, [embed tw=che aggiunge la possibilità di giocare in terza persona a Bright Memory: Infinite, oggi è arrivato anche il trailer, che mostra appunto la novità in azio]ne.

Naturalmente il video è anche un modo per mostrare alcuni dei costumi indossabili da Sheila, la protagonista del gioco, durante l'azione e acquistabili come DLC. Tra i costumi selezionati anche le due ultime aggiunte: The Cyber Rabbit e il Rabbit School Uniform.

Come già spiegato, "selezionando la Perspective-assist mode potremo vedere Sheila mentre si muove e mentre spara senza mirare, ma non quando mira, usa skill, usa la Light Blade, si difende e usa il rampino (nel caso la telecamera tornerà in prima persona)."

Come ricordato, attualmente su Steam tutti i DLC con i costumi sono in offerta al 30% di sconto. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Bright Memory: Infinite.