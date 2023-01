Super Mario Odyssey: un'email di Nintendo fa speculare i fan sull'arrivo di un nuovo gioco

Nintendo ha spedito ai suoi fan delle email relative a Super Mario Odyssey, facendo partire molte speculazioni su cosa possano nascondere, nuovo gioco compreso. In effetti l'email in sé è abbastanza strana, considerando che il gioco risale al 2017 e non è stato supportato come avvenuto con altri (ad esempio Mario Kart 8 Deluxe). Quindi perché chiedere ora "Qual è stato il tuo viaggio preferito in Super Mario Odyssey?"

Il testo dell'email in realtà non sembra poi così sibillino, a parte nella parte finale:

"L'avventura con cui Mario ha fatto il suo debutto su Nintendo Switch era la sua più unica di sempre! Dallo schivare dinosauri devastanti, al saccheggiare piramidi con indosso un poncho, al trovare il suo ritmo al festival di New Donk City, l'uomo più importante del Regno dei Funghi ne ha visti di paesaggi!

Ma potrebbe essere molto altro da scoprire... Forse vale la pena riprende l'Odissea ancora una volta e rifare tutto il viaggio."

Ora, le possibilità messe in campo dalle speculazioni sono sostanzialmente tre: il già citato arrivo di un nuovo gioco, in un'operazione stile WarioWare (che fu anticipato da un sondaggio); il lancio di un aggiornamento, magari legato all'imminente Super Mario Bros. - Il film; una semplice promozione del gioco, proprio in vista dell'arrivo della pellicola nei cinema.

Difficile dire quale sia l'ipotesi più probabile. Comunque sia non sarebbe nemmeno troppo strano l'arrivo di un nuovo platform di Mario, considerando il tempo che è passato dal precedente. Naturalmente prendete il tutto per quello che è, ossia speculazione pura, in attesa che Nintendo comunichi qualcosa.