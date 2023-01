Persona 3 Portable, un video di gameplay da 10 minuti catturato su Xbox Series X

Persona 3 Portable è protagonista di un video di gameplay della durata di circa dieci minuti, pubblicato da Game Informer e catturato in questo caso su Xbox Series X. Si tratta fondamentalmente dell'inizio della campagna del titolo Atlus.

Se avete letto la nostra recensione di Persona 3 Portable, saprete che la remaster valorizza l'impianto originale e tutti i suoi pregi, specie in termini narrativi, ma sul fronte tecnico alcuni elementi risultano inevitabilmente datati.

"Persona 3 Portable è una semplice versione rimasterizzata del titolo omonimo uscito su PSP tanti anni fa e come tale sente tutto il peso dei suoi anni: se la narrativa tiene botta magistralmente, sul fronte del gameplay potrebbe essere difficile adeguarsi ai suoi limiti, soprattutto se si arriva direttamente da Persona 5 Royal", ha scritto il nostro Christian Colli.

"Resta un titolo fondamentale per comprendere l'evoluzione della serie Atlus, ed è un peccato che la compagnia nipponica non si sia impegnata un po' di più da un punto di vista tecnico e contenutistico, magari implementando le cinematiche a cartoni animati o la campagna aggiuntiva di Persona 3 FES. Continuiamo a sognare, insomma, quel remake che unisca il meglio dei due mondi in un Persona 3 definitivo."