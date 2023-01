Guilty Gear Xrd Revelator e Rev 2 ricevono il supporto al rollback netcode: vediamo la data

La versione PC del picchiaduro Guilty Gear Xrd Rev 2 riceverà il supporto al rollback netcode il 20 gennaio: questo è quanto annunciato in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale dello sviluppatore Arc System Works.

Nello stesso comunicato è stato confermato che anche la versione PC di Guilty Gear Xrd Revelator - il primo gioco della serie Xrd Rev - sarà dotata del supporto al rollback netcode lo stesso giorno.

Arc System Works aggiungerà il supporto al rollback netcode a entrambi i titoli Xrd Rev tramite Steam. Ricordiamo che lo sviluppatore ha reso disponibile una fase di test pubblica per l'integrazione del netcode rollback nell'ottobre 2022.

Arc System Works non ha ancora confermato se il supporto al rollback netcode verrà aggiunto anche ai giochi Xrd Rev per PlayStation 4. Al momento, l'integrazione del rollback netcode in arrivo questo giovedì è prevista solo per le versioni PC.

Negli ultimi anni, Arc System Works ha compiuto molteplici sforzi per adattare i suoi giochi picchiaduro con modalità più moderne di connettività online, videogame come BlazBlue: Central Fiction e Persona 4 Arena Ultimax sono stati aggiornati per supportare meglio il gioco online. Al torneo EVO dello scorso anno, inoltre, Arc System Works ha risposto alle richieste dei fan di Dragon Ball FighterZ annunciando che il gioco avrebbe ricevuto in futuro un aggiornamento per il rollback netcode su PS5, Xbox Series X/S e PC (tramite Steam).

Spiegato in modo rapido e semplificato, il rollback netcode consente a due giocatori che si collegano via internet di avere interazioni fluide e quasi perfettamente sincronizzate. A differenza dei precedenti metodi di gioco online, il rollback netcode riduce il lag anticipando le mosse dei giocatori e visualizzando il risultato più probabile. Rispetto alle alternative, il rollback netcode è uno dei metodi di comunicazione online più robusti, reattivi e dinamici attualmente disponibili. Vari giochi di combattimento pubblicati negli ultimi due anni hanno incorporato il rollback netcode, anche se non tutte le versioni del rollback netcode sono uguali.