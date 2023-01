Fire Emblem Engage è stato elogiato da Famitsu, che dà i voti anche a Disgaea 7

Come ogni settimana, la famosa testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni. In questo caso la selezione è molto limitata, ma per fortuna solo in termini di numero di giochi recensiti e non in termini di qualità. Sono infatti stati recensiti solo due videogame, ovvero Fire Emblem Engage e Disgaea 7, entrambi ben recepiti.

Precisamente, possiamo vedere che Famitsu ha assegnato a Fire Emblem Engage i voti 9/9/9/9, con un totale quindi di 36 su 40. In altre parole, i recensori della testata concordano sull'alta qualità del gioco, anche se nessuno ha voluto assegnare un punteggio pieno.

Il discorso è molto simile con Disgaea 7, pubblicato per PS5, PS4 e Switch. Il gioco ha ricevuto i seguenti voti: 8/8/8/8, per un totale di 32 su 40. Anche quest'ultimo titolo è quindi stato apprezzato, anche se non quanto Fire Emblem Engage.

Fire Emblem Engage ha ricevuto in linea di massima ottimi voti a livello internazionale. Come vi abbiamo indicato, la media dei voti su Metacritic è 82 su 100. Sono stati apprezzati il gameplay e lo stile visivo, mentre non hanno convinto la trama e i personaggi.

Anche noi vi abbiamo proposto una recensione di Fire Emblem Engage, nella quale vi abbiamo spiegato che "Fire Emblem Engage è forse la massima espressione della serie Intelligent Systems, nel bene e nel male: la narrativa è arrivata al proverbiale fondo del barile, mentre il gameplay ha raggiunto vette impensabili. Il titolo Nintendo ci ha divertito da matti, impegnandoci in missioni sopra le righe con una varietà di personaggi, situazioni e combinazioni che faranno la felicità degli appassionati, e questo aspetto ci ha fatto sopportare di buon grado i pessimi dialoghi e i colpi di scena scontatissimi di una storia che, con un cast tanto pittoresco e ben caratterizzato, avrebbe potuto dire molto di più. Inutile dire che lo consigliamo caldamente agli amanti degli strategici a turni col pallino per gli anime."