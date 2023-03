Atlas Fallen, data di uscita ufficiale per l'action RPG di Deck 13

Atlas Fallen, il nuovo action RPG sviluppato da Deck 13 e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ha una data di uscita ufficiale, rivelata dall'apertura dei preorder su PlayStation Store: il gioco sarà disponibile a partire dal 16 maggio.

Annunciato con un trailer all'Opening Night Live 2022, Atlas Fallen ha incontrato qualche ostacolo lungo il cammino che si è tradotto in un rinvio, ma sembra che l'esperienza che il team tedesco ha definito più simile a God of War e Horizon che a The Surge e Dark Souls sia ormai pronta per il debutto.

Gli sviluppatori hanno commentato le novità con un post su Twitter in cui dicono che il tempo del silenzio è finito e che dobbiamo prepararci a un approccio differente da parte dello studio, che quindi riattiverà tutti i canali di comunicazione per promuovere i suoi nuovi progetti.

Insieme alla data di uscita è arrivata anche una nuova sinossi per Atlas Fallen, che riportiamo di seguito:

"Risorgi dalla polvere e libera l'umanità dall'oppressione degli dei corrotti.

Scivola sulle sabbie di una terra senza tempo, piena di pericoli remoti, misteri e frammenti del passato. Dai la caccia a mostri leggendari usando potenti armi mutaforma e devastanti abilità potenziate dalle sabbie in combattimenti spettacolari e avvincenti.

Cerca e raccogli l'essenza dei tuoi nemici per sviluppare il tuo stile di gioco personale, forgiando una nuova era per l'umanità in una campagna in solitaria o interamente in cooperativa."

Risorgi dalla polvere. Scatena la tempesta.