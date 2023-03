Anche il prossimo mese promette di tenerci attaccati agli schermi per parecchie ore, considerando la quantità di novità interessanti che sono in arrivo, tra titoli inediti, conversioni e remake vari. Tra le tante possibilità c'è però un titolo in grado di mettere d'accordo tutti: Resident Evil 4 è il gioco più atteso di marzo 2023, essendo risultato nettamente vincitore sia dal sondaggio redazionale che da quello rivolto ai lettori di Multiplayer.it. Quando si ha a che fare con una serie iconica di questa portata, è difficile che possa emergere qualcosa di diverso: la serie di rielaborazioni di Capcom finora è stata inarrestabile in termini di successo commerciale, nonostante la critica abbia sicuramente premiato più il secondo del terzo capitolo, inoltre Resident Evil 4 resta un titolo particolarmente amato anche da chi non è proprio cultore della prima ora del survival horror per antonomasia.

Tuttavia, la raccomandazione è la stessa che abbiamo fatto in molte altre occasioni, nel caso ce ne sia bisogno: non abbassate la guardia perché nel corso di marzo 2023 sono in arrivo veramente grandi giochi da tutte le direzioni e in ogni genere.

Anche in questo caso abbiamo a che fare sia con titoli di livello assoluto, in grado di attirare naturalmente l'attenzione di grandi fette di pubblico, sia con giochi forse di minore entità ma capaci di fare presa su nicchie di giocatori, mantenendo un livello qualitativo medio che sembra straordinariamente alto, anche se ovviamente mancano ancora le prove dirette più approfondite, che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Potrebbe esserci anche spazio per ulteriori sorprese, considerando che ormai la tendenza ai lanci istantanei, gli "shadow drop", si sta affermando e qualche gioco inaspettato potrebbe giungere a sparigliare le carte in tavola.