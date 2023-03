Classifica Steam, Sons of the Forest batte Hogwarts Legacy e Atomic Heart

Sons of the Forest ha decisamente fatto il botto con il suo debutto in Accesso Anticipato, battendo Hogwarts Legacy e Atomic Heart per conquistare subito la testa della classifica Steam nella settimana dal 20 al 26 febbraio 2023.

Sons of the Forest Hogwarts Legacy Atomic Heart Kerbal Space Program 2 Steam Deck Company of Heroes 3 Call of Duty: Modern Warfare 2 Octopath Traveler 2 Wo Long: Fallen Dynasty Mahjong Soul

Capace di totalizzare oltre 2 milioni di copie vendute in 24 ore su Steam, Sons of the Forest si pone senza dubbio come la sorpresa del momento, un titolo che a quanto pare gli utenti attendevano da parecchio e che va a rimpolpare il sottogenere dei survival, da sempre molto seguito su PC.

Rispetto alle precedenti rilevazioni, è possibile osservare una clamorosa rimonta di Atomic Heart, che abbiamo provato su PC nei giorni scorsi e che è passato dalla settima alla terza posizione, nonostante sia disponibile senza costi aggiuntivi nel catalogo di Xbox Game Pass.

Fra le new entry della settimana segnaliamo senza dubbio Kerbal Space Program 2 e Company of Heroes 3, mentre Returnal, partito molto lentamente su Steam, è tristemente uscito dalla top 10.